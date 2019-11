Il prezzo del tartufo bianco vola a 375 euro l'etto, + 50% in un mese

Il prezzo del tartufo bianco vola a 375 euro all'etto, con un aumento del 50% rispetto alle quotazioni di inizio ottobre. E' quanto emerge dall'analisi della Coldiretti resa nota in occasione dell'Asta Mondiale del tartufo Bianca d'Alba che si è tenuta a Grinzane Cavour (Cuneo), in collegamento con Singapore, Mosca e Hong Kong.



I valori massimi, comunque, sono lontani dai prezzi record del 2012, quando si toccarono i 500 euro all'etto, o del 2017, quando si arrivò a 450 euro per pezzature medie attorno a 20 grammi. Nell'Asta di Grinzane, il lotto principale, un tartufo da 1005 grammi, accompagnato da due magnum di Barolo docg e altrettanti di Barbaresco docg, è stato battuto a 120 mila euro. Se l'è aggiudicato un partecipante all'asta da Hong Kong. © RIPRODUZIONE RISERVATA