Il gusto del gelato 2020 è lo yogurt variegato alle fragole

E' lo yogurt variegato alle fragole il gusto del gelato 2020. L'annuncio arriva in occasione della 60/ma Mostra Internazionale del Gelato che ogni anno richiama a Longarone gelatieri da tutte le parti del mondo. Il gusto sarà protagonista dell'ottava edizione del

Gelato Day 2020

, la Giornata Europea del Gelato Artigianale che si celebrerà in tutta Europa il 24 marzo.



Dopo un 2019 all'insegna dell'italianità con l'autentico Tiramisù, sarà la volta dell'Olanda con un gusto considerato a tutti gli effetti un alimento funzionale, spesso scelto per la sua leggerezza e per le elevate proprietà nutritive. Il 'Gelato Day' è un'occasione per comunicare pregi e virtù delle produzioni artigianali, da sempre espressione di qualità, autenticità e territorialità; un settore che rappresenta un ennesimo caso di successo del made in Italy con 39 mila gelaterie presenti sul territorio nazionale ma anche per la presenza delle più importanti aziende di ingredienti, macchine e vetrine. Il gusto dell'anno sarà possibile assaggiarlo in tutte le gelaterie d'Europa aderenti al

Gelato Day

e allo stesso tempo partecipare al programma di eventi anche sui social che prevede a promozioni, contest, masterclass per bambini e insegnanti dedicate alla lavorazione del gelato e alle sue proprietà, ma anche manifestazioni con enti sportivi e associazioni impegnate nel campo della solidarietà.