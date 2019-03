Grecia, Bielorussia, Stati Uniti e tanto altro ancora a Tipicità 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalla Bielorussia Anton Kalenik, executive chef del Minsk Marriott Hotel proporrà la cucina povera rielaborata, quella dei pesci di acqua dolce e degli elementi di sussistenza che grazie alla sua sapienza diventano piatti prelibati. Dall’isola di Creta arriva la cucina Minoica di Yorgos Makris il presidente degli chef di Creta che proporrà gli ingredienti base della cucina mediterranea rielaborati in uno stile internazionale. Dall’Albania ci sarà poi lo chef numero uno Altin Prenga, osannato da Carlo Petrini che è riuscito a riproporre le materie prime della parte interna dell’Albania in una cucina fusion ottomano turca e mediterranea. Ci saranno specialità dagli Stati Uniti e tanto altro ancora a Tipicità 2019 che dal 9 all'11 marzo animeranno la struttura del Fermo Forum.Tipicità 2019: nel grembo dell’eccellenzaDal 9 all’11 marzo un kolossal esperienziale va in onda nelle Marche! È l’edizione numero ventisette del Festival Tipicità, che avrà il suo cuore pulsante nell’innovativa struttura del Fermo Forum. La manifestazione è stata presentata in anteprima a Milano, nella sede di ANCI Lombardia. Tre ambienti ad indicare la rotta per il visitatore: cibo in primis e poi making e turismo di scoperta. Tipicità esplora il “vivere all’italiana” con un’operazione di coinvolgente outing delle nostre migliori risorse, da gustare con curiosità e apertura nei confronti del “futuro buono”. E, non a caso, lo fa partendo dalle ondulate colline marchigiane, ricche di manualità e preziosi doni della terra, culla del Rinascimento e laboratorio a cielo aperto nel quale ogni giorno una grande tradizione evolve in innovazione e si proietta nel mondo. Risultato? L’esclusiva ricetta di Tipicità da assaporare in un long week end! Al centro della scena cibo e prelibatezze made in Marche, con specialità introvabili nei consueti canali. A catturare l’attenzione saranno i focus sul biologico, i percorsi tra vitigni antichi, l’effervescenza delle birre artigianali, i prodotti di supernicchia, nutraceutica e biodiversità, il cibo del futuro. Prestigiosi chef dall’Italia e dal mondo animeranno la spettacolare Accademia, la Sala Bio racconterà storie di persone intimamente legate all’ambiente naturale, dalla nuova area Grembo usciranno “pillole energetiche”. E, a seguire, tante iniziative nel Teatro dei Sapori, nel Bio Garden e nelle aree focus&forum