Snacks vietati in Gran Bretagna, stop alla vendita dal 2022: «Guerra agli zuccheri»

Il governo britannico sta valutando la possibilità di vietare la vendita di caramelle, liquirizie e altre "schifezze" (come direbbero i nostri genitori) alla cassa dei supermercati. A essere coinvolti i negozi di oltre 185 metri quadri che dedicano l'ultima area, quella dell'uscita prima del pagamento finale, alle vetrine con dolci, dolciumi, patatine e bevande zuccherate. Un settore preso di mira dalle autorità sanitarie in un progetto più ampio per combattere l'obesità. Come riporta il "The Guardian", si tratta solo di un progetto che - se approvato - inizierà a essere operativo dall'aprile 2022. La decisione prende di mira anche i negozi virtuali. Siti web che promuovono cibi "estremi" con sconti allettanti non potranno più vendere le loro pubblicità sulle home page dei portali pià importanti.

Nella campagna per frenare gli effetti nocivi del sovrappeso e dell'obesità, le autorità britanniche stanno anche valutando la possibilità di vietare bevande zuccherate in alcuni ristoranti. Il motivo dell'urgenza di questo provvedimento è nei numeri. Il 63% degli inglesi è obeso o in sovrappeso e, afferma Jo Churchill segretario della Sanità, «è importante creare un ambiente con un cibo più sano per migliorare la salute della nazione».

