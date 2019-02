Chi è Giovanni Rana, re della pasta fresca e presidente del pastificio

Gian Luca Rana, 53 anni, condannato per aver dato ripetutamente e pubblicamente del finocchio a un suo manager, è il figlio di Giovanni, 82 anni, il re della pasta. E' l'imprenditore che ha fondato il pastificio che porta il suo nome, uno dei colossi mondiali nel mercato della pasta fresca con un fatturato di circa 700 milioni di euro e oltre tremila dipendenti. Nato a Cologna Veneta, piccolo comune in provincia di Verona, figlio di un commerciante di granaglie, Giovanni Rana a undici anni - riporta Wikipedia - smette di studiare e va a lavorare come garzone a San Giovanni Lupatoto nel panificio di famiglia. Poi a 24 anni, nel 1961, quando i fratelli si separano, apre un piccolo laboratorio per la produzione di tortellini fatti a mano. E' lui stesso a preparare la pasta, mentre la futura moglie si occupa del ripieno.



Da quel piccolo laboratorio artigianale, Giovanni Rana crea un colosso mantenendo però sempre a San Giovanni Lupatoto il quartier generale del gruppo. «A guidarlo nel suo percorso - si legge sul sito della società - è un'intuizione "di pancia" ma fortemente radicata nel tessuto sociale e storico italiano del dopoguerra: una nuova generazione di donne si appresta a lavorare fuori casa, riducendo drasticamente il tempo da dedicare alla cucina e in particolare alla realizzazione casalinga della pasta fresca».

Giovanni Rana diventa poi un volto noto anche al grande pubblico grazie ai massicci investimenti pubblicitari in campagne in cui si fa vedere negli spot in tv, un modo per dare ai consumatori l'idea di un prodotto genuino e fatto in casa.

Il capostipite ancora oggi ha mantenuto la carica di presidente del gruppo, mentre a gestire la società è suo figlio Gian Luca, entrato in azienda nel 1986. Il Pastificio Rana oggi ha sei stabilimenti ed è presente in 38 paesi. Il fatturato estero incide per il 59% sul totale del gruppo.

Ultimo aggiornamento: 12:14

