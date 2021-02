Spreco alimentare, Fondazione Barilla: «Errori, ma siamo sulla strada giusta»

Al via l'8a Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare. In occasione della ricorrenza, il Food Sustainability Index, elaborato dalla Fondazione Barilla con The Economist Intelligence Unit, registra che ogni italiano spreca 65kg di cibo all’anno. Un numero importante, ma che evidenzia una sensibile riduzione, grazie anche all’effetto Covid innescato dal lockdown, che ha favorito il diffondersi di alcune buone pratiche nella gestione del cibo a livello domestico. Sempre più italiani sono infatti consapevoli che lo spreco alimentare ha un costo sulla salute del Pianeta e sono in molti quelli che cominciano ad adottare delle soluzioni concrete per una gestione più responsabile. È un tema di grande importanza anche dal punto di vista economico, visto che lo spreco nei Paesi dell’Eu28 ha un costo pari a 143 miliardi di euro e rappresenta il 6% delle emissioni totali di gas serra dell’Unione Europea.

Spreco alimentare in calo nell'anno della pandemia

I consigli

Pianificare i pasti e capire quali ingredienti abbiamo e quali dovremmo acquistare. Disporre gli alimenti in ordine di scadenza in modo da utilizzare per primi quelli più “vecchi”. Consumare gli avanzi. Sono alcuni dei consigli «anti-spreco» che buona parte degli italiani ha messo in pratica durante il lockdown , un periodo che, se pure nella sua drammaticità, ha visto anche il diffondersi di buone pratiche nella gestione del cibo a livello domestico. A dirlo è il Food Sustainability Index, ovvero l’indice realizzato da Fondazione Barilla in collaborazione con The Economist Intelligence Unit che utilizza una metodologia in grado di rendere comparabili i dati a livello mondiale e ci restituisce una fotografia ancora più dettagliata del fenomeno.

Lo studio

Dall’Index emerge che, rispetto alla media europea di 58kg all’anno, gli italiani generano ancora una quantità piuttosto alta di sprechi alimentari. Fondazione Barilla, tuttavia, ritiene che le buone pratiche introdotte durante il lockdown abbiano avviato un miglioramento e stima che mantenerle nel tempo possa portare a ridurre significativamente lo spreco nel nostro Paese in modo sistemico. Questo garantirebbe un beneficio ambientale ma anche economico, visto che, secondo ricerche recenti, lo spreco nel nostro Paese ha un costo rilevante: vale circa 10 miliardi di euro, ovvero quasi 5 euro a famiglia alla settimana. Cioè circa 260 euro all’anno. Questa la fotografia dello spreco nel nostro Paese scattata da Fondazione Barilla. Tra i dati analizzati emerge anche un’altra nota positiva: le perdite alimentari lungo la filiera di produzione, dalla fase post-raccolta fino alla trasformazione industriale, corrispondono al 2% del totale di cibo prodotto.

Focus

«Secondo un recente studio - ha dichiarato Marta Antonelli, direttore della ricerca di Fondazione Barilla - il 53% dei rifiuti è attribuibile ai consumi domestici: sprechiamo principalmente verdura, frutta e cereali. I dati disponibili che abbiamo analizzato e messo a sistema, però, parlano di un’Italia che sta facendo passi incoraggianti nella lotta allo spreco. Ci mostrano che quanto fatto finora da tutti sta portando i suoi frutti e ci invogliano a continuare a migliorarci verso una direzione più sostenibile. La consapevolezza della connessione fra spreco alimentare, salute dell’ambiente e dell’uomo, sta crescendo sempre di più tra i nostri connazionali e sta influenzando il modo di approcciarci al cibo», ha dichiarato il direttore Antonelli.

Che poi ha continuato: «Alcuni dei grandi appuntamenti internazionali del 2021, primo tra tutti il Food Systems Summit delle Nazioni Unite, rappresentano i momenti fondamentali per accendere l’attenzione di tutti verso sistemi alimentari più sostenibili, che includono la lotta allo spreco, fondamentale per raggiungere i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile promossi dall’Agenda 2030», così Marta Antonelli. Mettendo a confronto i dati italiani con quelli europei presenti nel Food Sustainability Index si scopre che l’Italia, con i suoi 65kg a persona, si sta avvicinando alla media europea.

Il trend europeo

Lo scenario attuale vede, infatti, il Belgio sprecare 87 kg di cibo pro capite e, in contrapposizione, Cipro 36 kg. Per quanto riguarda le perdite lungo la filiera, la Finlandia con meno dell’1% di cibo perso risulta il Paese più virtuoso a fronte di una media europea di circa il 3% e della media dei Paesi ad alto reddito di quasi il 5/6 %. Più in generale, secondo lo studio Fusions di tutto il cibo prodotto ogni anno in Europa, più del 20% viene sprecato (l’equivalente di 88 milioni di tonnellate l’anno), con un costo sia economico - pari a 143 miliardi di euro (di cui i due terzi, circa 98 miliardi, sono attribuibili allo spreco domestico) - che ambientale, visto che lo spreco rappresenta il 6% delle emissioni totali di gas serra prodotte dall’Unione Europea. Quello del peso ambientale degli sprechi alimentari è un tema molto sentito anche dai nostri connazionali: secondo una recente indagine , l’88% degli italiani sostiene che non sia etico buttare il cibo e l’83% riconosce l’impatto negativo sull’ambiente tanto che dichiara di essersi impegnato per ridurre lo spreco di cibo in casa.

