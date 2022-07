Gelato Haagen-Dazs alla vaniglia contaminato con ossido di etilene: ecco tutti i lotti richiamati

Nuova allerta per l'ossido di etilene. Dieci lotti di gelato alla vaniglia del marchio Haagen Dazs sono stati ritirati dal mercato su indicazione del Ministero perché contaminati da questa sostanza. Si tratta di gelati prodotti nello stabilimento francese di Tilloy Yes Mofflaines e in vendita al pubblico nelle confezioni da 460 ml.

Cos’è l’ossido di etilene e perché è pericoloso

L’ossido di etilene è un gas utilizzato come disinfettante e disinfestante contro batteri, funghi virus e anche per allontanare gli insetti. A volte può contaminare gli alimenti perchè viene utilizzato su silos e magazzini dove questi sono conservati. Inoltre negli Stati Uniti (e in alcuni casi anche in Europa) questa sostanza viene usata anche nelle spezie o in alcune farine (esempio farina di carrube) per prevenire il diffondersi di contaminanti come salmonella e E.Coli, ridurre la carica batterica, lieviti e muffe, coliformi e altri agenti patogeni. L'ossido di Etilene è considerato una sostanza tossica e cancerogena soprattutto dopo un consumo regolare. Per questo il suo utilizzo è regolato per legge.

Ossido di Etilene nel sesamo e nei gelati

Nel 2020 i primi richiami alimentari relativi a questa sostanza riguardavano i semi di sesamo, l'anno scorso sono finiti invece nella lista dei prodotti ritirati anche i gelati in quanto risultavano contaminati alcuni additivi alimentari utilizzati nella produzione di questi alimenti, come la farina di carrube e la gomma di guar.

La farina di carrube è usata come addensante e stabilizzante in gelati confezionati, confetture, insaccati e dolcificanti ed è considerata "ad elevato rischio di contaminazione da Ossido di Etilene". In passato diversi prodotti contenenti questi additivi sono stati ritirati o richiamati, in Italia come anche in Francia, Spagna, Belgio. Per controllare se un prodotto che stiamo consumando contiene prodotti potenzialmente contaminati da ossido di etilene bisogna verificare i codici riportati in etichetta: E410 per la farina di Carrube e E412 per la gomma di guar.

I lotti coinvolti

Per quanto riguarda i lotti di gelato alla vaniglia del marchio Haagen Dazs sono stati ritirati i lotti con la seguente scadenza:

15.07.2022

03.08.2022

05.08.2022

13.12.2022

19.01.2023

16.02.2023

06.04.2023

20.04.2023

08.05.2023

16.05.2023