Gamberi rossi, dalla loro “corazza” ora in Sicilia si estrae un olio per piatti pregiati

Un nuovo olio per piatti pregiati, ottenuto dal carapace del gambero rosso di Mazara del Vallo , in provincia di Trapani , approda in anteprima mondiale con un cooking show a cura dello chef Massimo Riccioli al Seafood Global Expo di Bruxelles, maggiore fiera internazionale del settore ittico. "Message in the Bottle" è l'evocativo nome del nuovo olio prodotto da Rosso di Mazara, azienda dalla secolare tradizione peschereccia della qualità di gambero che vive nelle acque del Mediterraneo.