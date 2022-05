Frutta, pesticidi tossici «aumentati del 53% in nove anni» in Europa. «Collegati a malattie come il cancro»

La contaminazione della frutta fresca da parte dei pesticidi più pericolosi è aumentata drammaticamente in Europa negli ultimi dieci anni, secondo uno studio di nove anni sui dati del governo. Gli Stati membri dell'Ue sono stati legalmente obbligati dal 2011 a eliminare gradualmente 55 pesticidi identificati come particolarmente dannosi. Tuttavia, la loro presenza negli alimenti è aumentata notevolmente negli ultimi dieci anni, come mostra un rapporto lanciato oggi da Pesticide Action Network (PAN) Europe. Questi risultati rivelano una mancata applicazione delle leggi da parte degli Stati membri a scapito della protezione dei consumatori. L'aumento dell'esposizione va anche nella direzione opposta all'obiettivo di riduzione dei pesticidi della strategia Farm to Fork. PAN Europe e le organizzazioni membri chiedono il divieto diretto dei 12 pesticidi più tossici e l'eliminazione totale di tutti i 55 pesticidi molto dannosi entro il 2030.

Pesticidi, il caso delle mele e delle more

Un terzo delle mele e la metà di tutte le more analizzate presentavano residui delle categorie più tossiche di pesticidi, alcuni dei quali sono stati collegati a malattie tra cui cancro, malattie cardiache e deformità alla nascita. I residui sui kiwi sono aumentati dal 4% nel 2011 al 32% nel 2019, con anche la contaminazione delle ciliegie più che raddoppiata dal 22% al 50% nello stesso periodo di tempo. In tutto, l'analisi di quasi 100.000 campioni di frutta nostrana popolare in Europa ha rilevato un aumento del 53% della contaminazione da parte dei pesticidi più pericolosi, in nove anni. Lo studio è stato condotto da Pesticide Action Network (PAN) Europe.

Il regolamento

Nel 2009, il regolamento (CE) n. 1107/2009 ha introdotto una nuova categoria di sostanze attive note come Candidate alla sostituzione. Questa disposizione aveva lo scopo di identificare le sostanze attive approvate più dannose per l'uomo e l'ambiente e di sostituirle con alternative chimiche e non chimiche meno dannose per guidarne definitivamente l'eliminazione. «Questa categoria raccoglie le peggiori sostanze utilizzate sugli alimenti ancora approvate sul mercato europeo. Ora le strategie dal produttore al consumatore e alla biodiversità propongono di ridurne l'uso del 50% nel 2030. Ma se gli Stati membri avessero perseguito seriamente l'obiettivo di abolizione graduale stabilito dal regolamento sui pesticidi, questo obiettivo dal produttore al consumatore sarebbe già stato raggiunto oggi», critica Salomé Roynel, Attivista di PAN Europe.

«Queste sostanze chimiche dovrebbero scomparire dal nostro cibo»

Salomé Roynel ha commentato: «Queste sostanze chimiche dovrebbero scomparire dal nostro cibo. Ma invece, osserviamo un drammatico aumento dell'esposizione a queste sostanze più tossiche negli ultimi dieci anni. La proporzione di frutta e verdura contaminata da questi pesticidi continua ad aumentare. Spesso il cibo mostra più residui di due o più di queste sostanze tossiche contemporaneamente. Ciò dimostra chiaramente che le regole di sostituzione non sono mai state attuate dagli Stati membri e che sono venuti meno alla loro responsabilità di tutelare i consumatori».