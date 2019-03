Fishhub, dove il pesce è di casa e la qualità è Capitale

Ultimo aggiornamento: 6 Marzo, 11:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Qualità top, cortesia e tanta passione. Sono questi gli ingredienti neanche tanto segreti del marchio Fishhub, un ristorante di pesce che coniuga insieme innovazione e attenzione alla materia prima. Tutto questo nel coronamento di un sogno: portare la freschezza del mare e dei suoi prodotti nel cuore di Roma.Dal crudo al fritto, dal ghiaccio al fuoco con tartare, carpacci, crostacei, ceviche, selezioni di ostriche, fritti, hamburger di pesce, e tanto altro, per soddisfare ogni palato con sapori autentici e nuove idee.Fishhub è un format di ristorazione fresco, come gli ingredienti di altissima qualità che propone, capace di intrattenere i propri ospiti non solo con piatti prelibati ma anche con aperitivi, cocktail e dj set.Inoltre, gli ospiti possono godersi un bicchiere di vino e un misto di crudi anche all’aperto, sfruttando il piccolo ma confortevole dehor riscaldato.Fishhub ha due sedi, una nel cuore del quartiere Trieste e l’altra nel centro storico, a due passi da Piazza Navona, ed è aperto a pranzo e a cena, tutti i giorni dalle 10.30 a mezzanotteFishHub Banchi Vecchi - Via dei Banchi Vecchi 116FishHub Corso Trieste - Corso Trieste 112