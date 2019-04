Al via a Firenze il gelato festival, 16 maestri in gara

È partito oggi dal piazzale Michelangelo di Firenze il tour europeo del Gelato Festival 2019 che fino a luglio porterà la rassegna in giro per le maggiori città italiane ed estere. Oggi a Firenze si è riunita la giuria tecnica, composta tra sette esperti tra giornalisti, chef e pasticceri, chiamati a giudicare i gusti creati ad hoc da 16 tra i migliori gelatieri artigianali del Belpaese. A seguire il taglio del nastro della manifestazione, giunta alla 10ma edizione, alla presenza dell'assessore fiorentino allo sviluppo economico Cecilia Del Re e del console generale Usa, Benjamin V. Wohlauer.





L?ANTEPRIMA

Nell'occasione, spiega una nota, l'artigiano orafo Paolo Penko ha mostrato in anteprima la speciale rielaborazione in argento del cucchiaino di Cosimo I, il primo cucchiaio da gelato con inciso lo stemma mediceo, il motto della casa 'Festina Lentè. Fino a domani la città del David di Michelangelo diventa la capitale del gelato di qualità, declinato in tutte le sue forme. C'è il gelato ispirato alla pastiera napoletana e quello con fichi e ricotta, il gusto che sposa caramello e nocciole e quello che invece valorizza le rose. Ci sono i gelati con le tipicità siciliane e quelli che abbinano la mandorla con arancia o vaniglia. Infine, non mancano combinazioni sfiziose come mandarino e menta o cioccolato e rum, o i gusti speciali di AirItaly ed Elenka, oppure ancora quelli ispirati agli Stati Uniti per i 200 anni del consolato Usa a Firenze, incluso il gusto vincitore, 'New England 1776'.

