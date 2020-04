Fettuccine Alfredo, in un vasetto la salsa autentica del ristorante romano

Un vasetto di 200 gr. di gusto autentico della ricetta originale della Salsa Alfredo per dire stop alle imitazioni e per far conoscere il vero sapore delle originali "Fettuccine Alfredo", uno dei piatti simbolo del Made in Italy. A proporre "l'offensiva" contro un numero massiccio di imitazioni, soprattutto negli Stati Uniti della salsa e della ricetta creata da Alfredo di Lelio in via della Scrofa a Roma, sono Mario Mozzetti e Veronica Salvatori, titolari del Ristorante Alfredo in via della Scrofa.



L'iniziativa messa a punto prevede di racchiudere il sapore cremoso della storica ricetta italiana (burro e parmigiano reggiano stagionato 24 mesi) all'interno di un barattolo per farlo arrivare sulle tavole degli italiani e successivamente in quelle di tutto il mondo. La salsa potrà essere acquistata inizialmente solo in Italia sul sito del Ristorante Alfredo Alla Scrofa e successivamente nel canale retail attraverso una rete di franchising.



Per usare al meglio la Salsa Alfredo sul barattolo sarà disponibile un Qr code tramite il quale si accederà ad un tutorial che spiegherà ai consumatori tutti gli step necessari per realizzare a casa le originali Fettuccine Alfredo.

Abbiamo deciso- afferma Mario Mozzetti- di racchiudere in un vasetto di 200 gr. il gusto autentico della ricetta originale della Salsa Alfredo, grazie al perfetto equilibrio di ingredienti selezionati del nostro territorio

.

Il nostro intento- aggiunge Veronica Salvatori- è comunicare quanto sia italiano questo prodotto e quanto rispecchi il sapore delle fettuccine Alfredo realizzate da oltre 100 anni in via della Scrofa a Roma

