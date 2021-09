Dieta delle zucchine, come perdere 3 kg in 7 giorni e sentirsi più in forma che mai

Lunedì 13 Settembre 2021, 17:54

Gli amanti delle diete saranno felici nel leggere che tra le tante esiste anche la dieta delle zucchine. L’estate ormai è agli sgoccioli ed è possibile che molte persone dopo le ferie siano tornate a casa con qualche chilo da smaltire. È vero anche che ormai possiamo abbandonare gli abitini corti e svolazzanti e tornare piano piano a coprirci con capi più pesanti che nascondono le nostre forme. C’è però da dire che la dieta si fa non solo per essere più belli ma soprattutto per questioni di salute. E in questo caso non c’è stagione che tenga. Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com



Leggi anche: >> PERDERE PESO SENZA STARE A DIETA È POSSIBILE: NON MANGIARE MAI QUESTI CIBI INSIEME, ECCO PERCHÉ