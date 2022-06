Venerdì 10 Giugno 2022, 22:59

Se il destino del pianeta si decide anche a tavola, il menu esclusivamente a base di verdure forse non è la scelta più azzeccata. La partita non si gioca, infatti, sulla contrapposizione tra vegetariani e chi invece non può fare a meno di prelibatezze che derivano dal mondo animale. La strada più corretta per rispettare l’ambiente, evitare gli allevamenti intensivi e salvaguardare la salute di ciascuno è più articolata e sfumata.

Vegano «fa male»



La scrittrice e divulgatrice scientifica inglese Jayne Buxton, nel suo ultimo libro dedicato all’alimentazione, definisce addirittura bufala l’idea che nutrirsi soltanto di verdure possa salvare il pianeta. Basta dare un’occhiata ai dati e agli studi che, si sa, non sono mai assoluti. Se è vero che la carne è davvero responsabile dell’insorgenza di alcune patologie, non si conosce però in che misura contribuiscano anche le altre pietanze che consumiamo nello stesso pasto, a cominciare dall’alcool o anche dai contorni non proprio salutari. Viceversa, si è osservato che chi segue una dieta vegana con gli anni può manifestare sintomi di atrofia muscolare, malattie della pelle e altri disturbi. Difficile quindi affermare che la rinuncia alle proteine animali sia la scelta migliore per la salute.



IL RAPPORTO

Il dubbio, in realtà, ce l’hanno anche gli italiani. Secondo il Rapporto Italia 2022 di Eurispes, il numero di vegetariani e vegani dal 2014 mostra un andamento altalenante. Il 5,4% degli italiani dichiara di aver intrapreso la scelta vegetariana, dunque in lieve calo rispetto all’anno precedente. Ci sono poi i cosiddetti “pentiti” (9,7%), ossia quelli che dopo aver trascorso un periodo da vegetariani hanno deciso di tornare alle vecchie abitudini alimentari a base di carne. Non sono da sottovalutare poi i più ligi, gli italiani cioè che non vogliono saperne neanche di bere un po’ di latte o di mangiare le uova: circa l’1,3% degli intervistati si dichiarano infatti vegani. La stragrande maggioranza (83,6%) del campione Eurispes afferma invece di non essere vegetariana e di optare per una dieta tradizionale. Ma non finisce qui. Perché, che si tratti di una moda o di una scelta consapevole, non mancano quelli che tentano di convincere anche amici e parenti: il 51,8% ha provato a persuadere il partner, il 43,1% si è fatto promotore dei benefici dei prodotti vegetali coinvolgendo gli amici e c’è persino un 29,2% che si è premurato di persuadere anche i conoscenti.

I NUTRIZIONISTI

I nutrizionisti, intanto, non sembrano molto convinti che le scelte radicali a tavola siano sicure. «Poiché i vegani escludono completamente gli alimenti di origine animale dalla loro dieta abituale - spiega l’Istituto Superiore di Sanità - assumono quantità molto ridotte di quei nutrienti che sono contenuti soprattutto in essi: proteine, zinco, calcio, ferro, vitamina D, acidi grassi omega 3». In particolare, può essere particolarmente allarmante la mancanza di vitamina B12: essendo coinvolta in processi biochimici, nella sintesi di neurotrasmettitori e nella riproduzione, serve infatti a svolgere funzioni fondamentali per l’organismo. La vitamina B12 si trova in abbondanza nei cibi di origine animale, non solo nella carne, ma anche in latte e derivati, ma è assente negli alimenti di origine vegetale.

LE SCELTE SALUTISTE

Non bisogna però dimenticare che alle scelte salutiste dei vegetariani, si associano spesso sensibilità e premura per l’ambiente. Eppure, secondo Buxton i dati finora disponibili non dimostrano con certezza che la produzione della carne contribuisca davvero a inquinare l’ecosistema in modo rilevante. Mancano, infatti, studi comparati. Senza contare poi che le oscillazioni dei dati dipendono anche da numerose variabili, come per esempio dalle aree prese in esame e dal tipo di produzione adottato dalle aziende. Il documentario del 2020 Apocalypse Cow ha affermato per esempio che l’allevamento è responsabile di un tasso più elevato di emissioni di gas serra rispetto addirittura all’intero settore dei trasporti. Eppure, negli Stati Uniti, il primo incide nell’inquinamento per circa il 3,9%, mentre invece i danni prodotti all’ambiente dalla rete dei trasporti è pari al 28%. Eppure, l’industria alimentare guarda con attenzione alle nuove scelte salutiste. I numeri del Rapporto Coop 2021 lo spiegano bene: il 37,9% delle famiglie ha acquistato alimenti vegetali, con una crescita record delle vendite: +47% le bevande, +44% i piatti pronti, +35% surgelati, +34% salse e condimenti. E non è un caso che il settore del 100% vegetale appaia ormai tra i più promettenti del comparto alimentare.