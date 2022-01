Sette superfood da mangiare dopo i 50 anni per mantenersi giovani

Giovedì 13 Gennaio 2022, 10:47

Con il passare degli anni il corpo cambia e con esso anche il nostro metabolismo. Ecco perché ci sono 7 superfood che è bene inserire nella nostra alimentazione e nella nostra dieta una volta passati i 50 anni. Dai semi di chia alla moringa, dalle verdure a voglia scura a legumi e fagioli, sono diversi gli alimenti che possono aiutarci a prenderci cura del nostro organismo per mantenerlo forte giovane e in salute. Crediti foto: shutterstock, kikapress Music: «Memories» from Bensound.com

Leggi anche: >> COME È ARRIVATA A 119 ANNI LA DONNA PIÙ ANZIANA AL MONDO? IL SEGRETO NELLA DIETA: COSA MANGIA