Dieta senza grassi per 9 giorni, il "medium" dei vip: «Così si disintossica il corpo»

Concedere al corpo qualche giorno di pausa dai grassi può avere straordinari effetti benefici sulla salute delle persone. Lo sostiene Anthony William, che negli Stati Uniti è conosciuto come il "Medical Medium", un guru seguito da star hollywoodiane del calibro di Gwyneth Paltrow, Robert De Niro e Sylvester Stallone. Nel suo ultimo libro, "Cleanse to Heal", William afferma che «tutti abbiamo veleni e tossine dentro che ostacolano la nostra guarigione - come dichiarato in un'intervista alla web tv americana "Extra" -. Malattie come eczema, psoriasi, depressione, ansia: queste sono solo alcune, e il motivo per cui le abbiamo è che all'interno del nostro corpo ci sono delle cose che devono uscire e che non dovrebbero esserci».

Si tratta chiaramente di un, basato su convinzioni personali dell'autore. Nell'ultimo libro consiglia di seguire per nove giorni una, senza grassi, con l’aggiunta di alcuni ingredienti "speciali" come le. L'obiettivo sarebbe quello di "liberarsi" da. Si parte con un succo di sedano al risveglio (o in alternativa acqua e limone o acqua di cocco) e poi una colazione a base di frullato di banana, succo d'arancia e ingredienti contro metalli pesanti (come le alghe). Pranzo e cena sono caratterizzati da insalate miste, verdure insaporite senza olii, patate dolci, spinaci e altri vegetali cotti a vapore.

Concedere al corpo qualche giorno di pausa dai grassi, spiega William, farebbe lavorare meglio il fegato e permetterebbe di assimilare in maniera più efficiente i nutrimenti del cibo che mangiamo. In poco tempo la pelle diventerebbe più bella, e i nostri organi andrebbero a rigenerarsi attraverso l’eliminazione dei metalli pesanti.

