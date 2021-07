Dieta senza sale sì o no? Tutto ciò che c'è da sapere spiegato in 2 minuti

Martedì 13 Luglio 2021, 18:45

Dieta senza sale sì o no? Sale marino, sale iodato, sale rosa: quali sono le differenze? Come ridurre il consumo di sale nella nostra alimentazione? Queste sono solo tre delle tante domande che spesso, quando cuciniamo, ci passano per la testa. Le voci sul sale, infatti, sono spesso sconfortanti: fa ingrassare, trattiene i liquidi, aumenta la cellulite... Ma come stanno davvero le cose? Lasciamo la parola agli esperti.

In questo video la Nutrizionista Lucilla Titta spiega tutto ciò che c'è da sapere su sale e alimentazione. Parola d'ordine: equilibrio. Ecco spiegato qual è il giusto quantitativo di sale da assumere per tenersi in salute e mantenersi in forma, e soprattutto quali sono i rischi che si corrono se si tende a ingerirne più del dovuto.