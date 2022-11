Dieta, questo è il dolce meno calorico che ci sia: lo puoi mangiare anche 2 volte a settimana

Martedì 15 Novembre 2022, 09:31

Ma voi lo sapevate qual è il dolce meno calorico? Potreste rimanete stupiti dalla risposta per voi che cercate sempre una dieta giusta online ma, tra tutti i nostri amati dessert, quello che contiene meno calorie è il gelato! Una risposta che sembra strana ma che, a dirla tutta, basta fare un confronto tra le calorie per accorgersi che, in realtà, è proprio così!LEGGI ANCHE:-- Non mangiare la punta del cono gelato, il grave rischio per la salute Fate conto che una semplice brioche, in media, contiene circa 360 kcal per 100 grammi di prodotto. Il panettone ne ha 340, mentre una merendina almeno 350... Una crema spalmabile alla nocciola non ne parliamo: arriva addirittura a 550. E il gelato? Parte da un minimo di 120 kcal per 100 grammi ad un massimo di 220 kcal. Ma come inserire il gelato all'interno di un regime ipocalorico? Ecco come mangiarlo anche 2 volte a settimana Foto: Shutterstock - Music: "Summer" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Non mangiare la punta del cono gelato, il grave rischio per la salute