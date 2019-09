La dieta post parto di Jessica Simpson: «Ho perso 45 chili in sei mesi»

Jessica Simpson ha perso 45 chili di peso grazie a una rigorosa dieta. La cantante, che aveva preso molto peso durante la sua ultima gravidanza, ha “festeggiato” il suo traguardo raggiunto con una dieta con un post dal suo account Instagram. La bilancia per Jessica, prima della cura dimagrante, segnava 108 chili e gran parte del peso era stato accumulato durante la gravidanza dell’ultimo figlio, Birdie. Non senza sforzo però in sei mesi la cantante ha risolto la sensazione: «Sei mesi. 45 chili in meno (avevo raggiunto i 108 chili) - ha scritto in un post su Instagram in cui ha pubblicato anche un suo scatto - il mio primo viaggio lontano da Birdie mi emoziona per molte ragioni, ma sono orgogliosa di essere di nuovo me stessa. Anche quando sembra impossibile, scelgo di lavorare duro».

Ultimo aggiornamento: 20:00

