Dieta, si può mangiare la pizza? Gino Sorbillo: «Ecco come fare per non ingrassare»

Si può mangiare la pizza a dieta? Quanto fa ingrassare? Secondo Gino Sorbillo, uno dei grandi esperti italiani del piatto simbolo dell'italianità, si tratterebbe di un falso mito quello che vede questo piatto come nemico della linea. Lo ha detto nel corso della conferenza stampa di presentazione del progetto 'Ruolo della dieta mediterranea nella prevenzione dei tumori' oggi a Roma dove ha spiegato come pizza e dieta siano due elementi conciliabili, che non si contrappongono affatto.

La pizza a dieta? Perché sì

«La pizza è la summa della dieta mediterranea» e «si tratta di un piatto sano e nutriente che può essere inserito in un regime ipocalorico, gestendo in maniera oculata le calorie». La pizza, continua Sorbillo, «si può inserire nella dieta valutandola come se fosse un piatto a base di pasta ed eliminando il pane nel resto della giornata. Il disco di pasta che è alla base può avere, infatti, diverse grammature, possiamo decidere noi quanto deve pesare. E possiamo scegliere cosa metterci sopra. È possibile mettere verdure, evitare i latticini e gli insaccati, mettere l'olio extravergine d'oliva a crudo. La pizza concede tutto questo».

Pizza, quante calorie?

Ma quante sono le calorie di una pizza? «Può essere condita da 5gr di olio extravergine d'oliva, 100grammi di pomodori Sanmarzano, 20 grammi di fior di latte o un pò di più, panetti di 260 grammi a base di grano tenero» per un totale di 271 calorie.