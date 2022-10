Dieta, per dimagrire attenzione (anche) all'ora dei pasti: ecco l'orario da evitare

Martedì 18 Ottobre 2022, 11:10

Da un nuovo studio, effettuato dalla dottoressa Nina Vujovic, è emerso che l'orario in cui si mangia è fondamentale per far funzionare come si deve il metabolismo e quindi avere degli ottimi risultati anche su una dieta che si sta seguendo. La questione non è del tutto una novità: in passato, si è affrontato spesso il tema degli orari in cui è più consono consumare i pasti e assecondare così le nostre funzioni biologiche. Oggi però c'è una risposta scientifica in più che avvalora questa tesi.

Dieta dell'ora solare, ecco l'alimentazione contro la “sindrome da fuso orario": «Occhio ai cronotipi, mattinieri e ritardatari reagiscono diversamente»

Dieta, attenzione all'orario dei pasti

Cenare troppo tardi, infatti, stimola la adipoegenesi e due ormoni nello specifico: la grelina e la leptina. Quest'ultima è responsabile del senso di sazietà. Cenando tardi la sua produzione rallenta, con conseguente abbassamento del senso di sazietà. Non solo: cenare troppo tardi significa conservare più grassi nel corpo, perché il metabolismo rallenta e non li processa più per generare energia.

