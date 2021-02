Minestrone, i dieci motivi per portarlo a tavola

È uno dei piatti più semplici e tradizionali, ed è anche uno dei più sani. Al via il minestrone "Detox": lanciato da Findus, è un piatto con un alto contenuto di vitamine, sali minerali e proteine. Marcello Mandatori, docente all’Università di Roma di Tor Vergata e inventore della «Dieta del Minestrone», lo consiglia proprio perché ricco di proprietà nutritive che aiutano l'organismo e restituiscono il giusto equilibrio al proprio corpo. Fresche o surgelate, le verdure sono un prezioso alleato per la dieta quotidiana e sono sempre più apprezzate dagli italiani: nel 2020 - infatti - gli italiani hanno molto gradito minestroni in versione frozen consumandone ben 75.480 tonnellate, +5,9% rispetto al 2019 (fonte Iri). Una tendenza alimentare che adesso è sbarcata anche sui social, dal momento che su Instagram l’hashtag #Soup sfiora ormai gli 8 milioni di post. Ecco 10 buoni motivi per portare a tavola un buon minestrone.

Alleato della linea

Realizzato con una varietà di 15 verdure selezionate dai migliori terreni e raccolte nel momento migliore della propria maturazione, il minestrone vanta un notevole apporto di fibre e, in associazione a uno stile di vita equilibrato e un'alimentazione variegata, possiede notevoli vantaggi per il nostro organismo. È composto da vegetali, non ha zuccheri o sale.

Si prepara in fretta

Surgelato o preparato fresco, è uno degli alimenti ideali per chi ha poco tempo. Comodo, sempre a disposizione per chi deve cucinare velocemente (ad esempio il minestrone Findus cuoce in soli 12 minuti) e preparato con ingredienti leggeri e genuini, il minestrone è anche un “salva - dieta”. Se surgelato non contiene conservanti aggiunti come per legge (basta il freddo, ad almeno -18°).

Quali verdure scegliere

Quali verdure scegliere per il minestrone? Ciascuno può comporre la propria ricetta ideale, per un minestrone ricco e vario. La ricetta più venduta sul mercato è quella del Minestrone Tradizione Findus che si compone di patate, carote, pomodori, zucchine, fagioli, sedano, verza, piselli, bieta, fagiolini, zucca, porro, cipolla rossa, basilico, prezzemolo. Una porzione di 150-200 grammi di minestrone fornisce la giusta quantità di verdura per un pasto. Per ottenere un primo piatto completo basta aggiungere dei cereali, come pasta o riso, e condire con un filo d’olio.

Leggero e "Detox"

Il minestrone è in cima alla lista dei cibi “detox”, quei cibi che aiutano ad eliminare i liquidi in eccesso nel corpo. Nelle versioni senza patate o fagioli, diventa un pasto leggero, con un basso contenuto calorico (12 kilocalorie per 100 grammi di prodotto cotto per il Minestrone Tradizione Leggero). Ottimo anche nei mesi meno freddi per avere un pasto leggero con fibre, minerali e antiossidanti. Grazie alla quantità di acqua e nutrienti, il minestrone favorisce l’idratazione del corpo e può contribuire a depurare l’organismo.

Un piatto completo

Quanto più aumentano fibre, proteine e acqua in un cibo, tanto più riesce a soddisfare la fame. Una ricerca * ha dimostrato che quando il primo piatto di un pranzo è costituito da un minestrone o da una zuppa, si può arrivare a consumare anche il 20% in meno di calorie.

Salva freschezza

Il minestrone surgelato Findus viene preparato con verdure già pulite e facili da preparare, surgelate entro poche ore dalla raccolta per garantire freschezza e sapore. Il surgelato ha inoltre il vantaggio di far mangiare ottime verdure anche fuori stagione, soprattutto se il tempo a disposizione per preparare un minestrone in casa è troppo poco.

Si cucina in molti modi

Il minestrone si presta ad un'infinità di preparazioni, anche più audaci e originali. Zuppe colorate e profumatissime, cremose vellutate, primi piatti con l’aggiunta di pasta o riso. Ma non solo. Diventa un contorno sfizioso per l'uovo in camicia, ma anche il ripieno ideale per panzerotti al forno e frittate. Sotto forma di polpette, poi, è l'ideale per farcire panini, toast e tramezzini, generalmente graditi anche dai piccoli di casa

Perfetto per l'inverno

Con l’arrivo dei primi freddi e delle basse temperature, il minestrone torna ad essere protagonista sulle tavole degli italiani, soluzione perfetta per una coccola nelle giornate più rigide. Con o senza pasta, è un caposaldo delle ricette invernali della nostra tradizione. Lo si può gustare semplice, magari accompagnato da crostini, riso o tagliolini freschi, oppure nelle più ricche versioni con guanciale, filetto di vitello o trota affumicata. Altre idee per l'inverno? Il minestrone è perfetto con polenta e fontina o con mela verde e speck.

Buono anche fuori stagione

Non solo d’inverno. Il minestrone è indicato anche per la bella stagione, consumato tiepido. Qualche idea? Si può aggiungere al minestrone tradizionale dei pinoli e del basilico, oppure pomodoro Corbarino e mozzarella di bufala. Il minestrone è delizioso anche freddo, magari servito come finger food, in bicchierini o in cestini di pane e sesamo.

A prova di bambino

Passati e cremose vellutate sono la soluzione perfetta per inserire le verdure nella dieta dei piccoli. Con qualche accorgimento e un po’ di fantasia, il minestrone può essere la base per ricette originali e divertenti. Qualche esempio? Il “Passato da Paura” con formine a forma di pipistrello o zucca realizzate con formaggio semiduro o fuso adagiato sul passato, oppure il “Minestrone Coniglietto” dove si disegna un simpatico coniglietto con carote, formaggio e pane.

