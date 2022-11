Dieta, non abbinare mai la mozzarella ai pomodori: l'errore da non fare con la caprese

Giovedì 10 Novembre 2022, 10:40

Nella dieta mediterranea ci sono alcuni miti da sfatare: uno di questo sarebbe rappresentato dalla caprese, un classico conosciuto praticamente da tutti e di facilissima preparazione. Il problema non sono determinati alimenti da dover semplicemente depennare dalla dieta, bensì come li si abbinano. È tutta questione di chimica. Da questo punto di vista, la popolarissima caprese (mozzarella e pomodoro) è consigliata dagli esperti solo dopo un buon allenamento fisico, questo perché è ricca di tantissimi sali minerali. Non solo: il fegato, per smaltire pomodoro e mozzarella, ha bisogno di carboidrati che se non assunti attraverso per esempio un pezzo di pane, li va a prendere dal muscolo. Mangiare, quindi, solo mozzarella e pomodoro rinunciando al pane per il rischio di ingerire troppi carboidrati, potrebbe scatenare l'effetto opposto. Foto: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com

