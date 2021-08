Venerdì 20 Agosto 2021, 08:40 - Ultimo aggiornamento: 08:43

Dieta, la marmellata fa ingrassare? Cosa succede se mangiata a colazione. La prima colazione, si sa, è il pasto più importante e anche quello più amato. È bene, infatti, cercare di non saltarl mai, magari mangiando i giusti alimenti in grado di dare energia per cominciare al meglio la giornata. Pane integrale e un velo di marmellata sono tra questi. Meglio se la confettura è il più naturale possibile. La quantità spesso consigliata è di 30 grammi.

