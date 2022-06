Dieta, i trucchi da adottare per non riprendere i chili persi

Mercoledì 15 Giugno 2022, 12:03

Come restare magri dopo aver fatto una dieta? È proprio questa, per molti, la parte più difficile. Ci si è sottoposti per settimane o per qualche mesi a dei regimi alimentari precisi non senza sacrifici, e ora la paura più grande è quella di riprendere tutti i chili persi. Per fortuna c’è un decalogo da seguire e che può dare una mano a non ingrassare di nuovo. Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com

Leggi anche : >> METABOLISMO, QUESTI 4 CIBI LO RIATTIVANO IMMEDIATAMENTE: QUALI SONO

Dieta, carne sì o no? La denuncia: «Vegano fa male». Ecco i danni per il metabolismo per chi rinuncia alle proteine animali