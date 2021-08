Dieta e frutti rossi, tutto ciò che c'è da sapere

Giovedì 5 Agosto 2021, 15:19

Fragole, ciliegie, lamponi, mirtilli, more, ribes e bacche di Goji: cos'hanno in comune questi frutti? Oltre a essere squisiti, appartengono tutti alla categoria dei "frutti rossi" e contengono tante proprietà che fanno bene alla salute. Sono antinfiammatori, diuretici e depurativi, gli antiossidanti che contengono servono da barriera per i radicali liberi e hanno un buon apporto di vitamina A, B e di acido folico. E non finisce qui: sono gustosissimi e leggeri, ideali per i vostri dolci o come spuntino. Insomma, la lista di motivi per cui fanno bene al nostro organismo non finisce più: tutto ciò che c'è da sapere è in questo video.