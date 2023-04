L'elisir di lunga vita si trova in questo fungo: come inserirlo nella dieta e chi dovrebbe evitarlo

Lunedì 17 Aprile 2023, 13:55

Il mondo dei superfood è in costante evoluzione e tra le novità più interessanti spiccano i funghi shitake. Questi funghi, originari dell'Asia, sono conosciuti da secoli per le loro proprietà benefiche e sono considerati un vero e proprio "elisir di lunga vita". Ma come si possono includere nella propria dieta e chi, invece, dovrebbe evitarli? I funghi shitake sono considerati un elisir di lunga vita grazie alle loro proprietà anti-infiammatorie, anti-tumorali e anti-batteriche, con benefici per il colesterolo, la disintossicazione del fegato, la prevenzione di alcuni tumori e di arteriosclerosi e per chi soffre di Alzheimer. Si possono mangiare come contorno sempre ben cotti, ad esempio saltati in padella, arrostiti, in zuppa o abbinati al riso. Tuttavia, il consumo di funghi shitake è sconsigliato per chi ha patologie autoimmuni o ha subìto trapianti d'organo. Foto: Shutterstock Music: Korben

