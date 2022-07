Metabolismo Lento? Cibi termogenici per dimagrire: come bruciare calorie più velocemente

Giovedì 14 Luglio 2022, 11:02

Metabolismo lento? Aiutalo con i cibi termogenici. Si tratta di alimenti che sono in grado di stimolare il metabolismo aiutando a bruciare più grassi e quindi a dimagrire. La termogenesi infatti è un processo metabolico che avviene tutte le volte che mangiamo, legato alla combustione delle calorie. Introdurre quindi nel nostro regime alimentare cibi termogenici, sarà un ottimo aiuto per perdere peso. Crediti foto Shutterstock, kikapress Music: «Dreams» from Bensound.com



