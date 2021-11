Dieta, carenza di zinco: gli ‘strani’ sintomi, i danni per la salute e i cibi più ricchi

Dieta, lo zinco è un minerale fondamentale per la nostra salute. Si trova nei muscoli e nei globuli bianchi e rossi, ma anche nelle ossa, pelle, fegato e nei capelli. Va da sé che una carenza di zinco non sia una condizione favorevole per il corpo umano. Questo minerale favorisce la guarigione delle ferite, la crescita dei capelli, e stimola la produzione di collagene, che serve a mantenere la pelle elastica e tonica. Non solo: è importante per il sistema immunitario, per la salute della prostata e la regolazione della glicemia. Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com

Leggi anche: >> VITAMINA C, FAI IL PIENO CON LA SPREMUTA D’ARANCIA MA NON BERLA DI MATTINA NÉ ZUCCHERATA: IL GRAVE RISCHIO

APPROFONDIMENTI ALIMENTAZIONE Attività fisica e alcool, uno studio li mette in relazione I CONSIGLI Dieta del collagene, i cibi più ricchi di elastina per... SOCIETà Dieta della melagrana, perdi 3 kg in vista del Natale: il trucco... RICERCA Obesità e perdita di memoria, c’è un...