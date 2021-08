Dieta, la bevanda tonificante a base di frutta e verdura da fare a casa

Martedì 17 Agosto 2021, 13:13

Rinfrescante, leggera, gustosa: questa bevanda dal sapore naturalmente fresco è davvero unica. Un estratto a base di frutta e verdura che grazie alle sue proprietà ha un effetto tonificante e rinvigorente su tutto il corpo. L'ideale per ricaricarsi e assumere vitamine, soprattutto in vista delle alte temperature di questi giorni.

Privo di zuccheri aggiunti, questo mix tonificante si sposa perfettamente con la linea e il desiderio di mantenersi in forma, senza dimenticare, naturalmente, tutti gli effetti benefici: grazie alle sue caratteristiche è infatti anche un rimedio naturale contro la stanchezza e i cali psicofisici. Cosa serve? Quattro semplicissimi ingredienti: uva bianca, cavolo cappuccio, menta e mela verde. Ecco cosa fare per per preparare il vostro drink detox fatto in casa.