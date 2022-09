Diabete, i cibi più pericolosi per la glicemia

Lunedì 12 Settembre 2022, 13:24

Il diabete è una malattia che rende più difficile il mettersi a tavola. Sì, perché questa patologia va a toccarci su uno dei punti sui quali siamo più sensibili: il piacere di mangiare. E allora bisogna avere la forza, che a molte persone manca, di darsi una regolata. Soprattutto se si è ormai anziani e per una vita intera ci si è tolti i più diversi sfizi. Arrivati a una certa età è il caso di finirla di fare gli splendidi, e capire che ci sono dei limiti da non oltrepassare. Anche perché, poi, a pagarne le conseguenze sono le persone che ci stanno intorno. E allora vediamo come possiamo limitare i danni dei picchi di glicemia. Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com

