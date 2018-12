Meglio la pizza napoletana o quella romana? "Disfida" a cena tra De Laurentiis e Sorbillo

Alla festa del Napoli per gli auguri di Buon Natale per tutta la squadra e una strettissima cerchia di amici sono state sfornate centinaia di pizze Margherite e fritte da Enzo Coccia e Gino Sorbillo da D’Angelo Santa Caterina. Durante a serata il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentis ha affermato pubblicamente che è migliore la Pizza Romana rispetto alla Pizza Napoletana perché la prima è biscottata.



Gino Sorbillo gli ha anche spiegato che la pizza romana non la si può piegare a libretto o a portafoglio perché si rompe ma la pratica spiegazione non è servita a fargli cambiare idea. Il Presidente ha inoltre dichiarato che gli ingredienti vanno messi dopo la cottura degli impasti e che spesso usa accogliere i suoi cari amici proprio con svariate pizze croccanti (anche 12) molto apprezzate. Ad ognuno la "sua pizza" conclude Enzo. "Per fortuna" termina Gino.