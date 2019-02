Cucina italiana, Google traccia la mappa degli appassionati stranieri: i tedeschi cercano la pasta, gli spagnoli la pizza e la carbonara

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Elaborata dal portale “Italiani Coop” la mappa degli europei più appassionati di cibo italiano. La ricerca, sono stati analizzati i Google trends di quattro nazioni (Germania, Regno Unito, Francia e Spagna) incrociati con i dati sull'export per il periodo che va dal 2014 al 2018, è stata finalizzata a rilevare quanti cercavano parole come cucina italiana o ricette italiane tradotte nelle rispettive lingue.Dallo studio è emerso che negli ultimi 5 anni le ricerche su Google sono state frequenti tanto da generare un flusso consistente che può essere monitorato nei trends registrando però una crescita di clic in Spagna e Regno Unito e una flessione in Francia e Germania.Le ricerche nel regno Unito riguardano soprattutto i ristoranti mentre in Spagna la consegna a domicilio è al primo posto dei top trend. In Francia e Germania lericette sono le più cercate. L'indagine mette inoltre in luce che i tedeschi "googlano" per sapere come fare la pasta, mentre i francesi alla pasta affiancano le ricette per le meringhe. Gli spagnoli sono curiosi di sapere come viene preparata la pizza o la carbonara mentre gli inglesi cercano pollo o pasta.Dal punto di vista economico la più appassionata ai prodotti made in Italy sembra essere la Germania: 5 miliardi di euro di prodotti nel 2018 (61 euro pro-capite). Secondo la Francia con tre miliardi (50 euro pro-capite). Segue il regno Unito con 1,6 miliardi e la Spagna con circa un miliardo (rispetivamente 25 e 22 euro pro capite).