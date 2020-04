Che fare subito dopo l'isolamento? Il 43% degli italiani vuole andare a cena fuori

Poter andare a cena fuori è in cima alla lista delle cose da fare appena finita l'emergenza. A pensarla così è il 43% degli italiani, la maggioranza consapevole che la ripresa sarà graduale e improntata, almeno per i primi tempi, al distanziamento sociale reso necessario dalla lotta al Covid-19. Un desiderio preceduto solamente da quello di riabbracciare i propri cari con il 49%. Al terzo posto, invece, 1 italiano su 3 aspetta di fare un viaggio che, nel 70% dei casi avrà come destinazione una località di relax e svago in Italia.

LEGGI ANCHE In quarantena torna la voglia di fumare? Chiama il numero verde della Lega tumori

E' quanto emerge dal nuovo Osservatorio Lockdown realizzato da Nomsima per la ripresa economica su "come siamo cambiati e come devono cambiare di conseguenza le aziende". Un nuovo scenario determinato dall'emergenza sanitaria che ha imposto agli italiani drastici cambiamenti su tutti i fronti. Nelle ultime settimane, infatti, sono nate nuove routine destinate a lasciare il segno. Secondo l'Osservatorio, il desiderio di mangiare fuori degli italiani ha portato negli ultime 21 giorni "3 italiani su 4 ad ordinare cibo da asporto, in particolare il 64% ha preferito pasti pronti con consegna a domicilio".

Ultimo aggiornamento: 09:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA