Coronavirus, pane e dolci a casa: impazza la moda delle lezioni dei cuochi contadini

Aumentano dell'80% gli acquisti di farina ed è boom di pane, pasta e dolci fatti in casa per le famiglie italiane ma anche per i tanti vip costretti a rimanere tra le mura domestiche. E' quanto emerge dall'analisi Coldiretti, sulle nuove abitudini di spesa e consumo al tempo del coronavirus. A finire nel carrello nelle ultime due settimane, sottolinea, sono anche gli altri ingredienti tipici della pasticceria, dallo zucchero con un aumento del 28% al latte Uht con +20% secondo i dati del mondo Coop. La cucina, quindi, è tornata ad essere il centro della vita quotidiana dalla colazione del mattino alla cena, con la preparazione di menu decisi e preparati con il contributo dell'intera famiglia e il coinvolgimento dei più piccoli.



Ma a destreggiarsi tra i fornelli, come documentato dai social dalla Coldiretti, ci sono moli volti noti dalle regine della domenica Mara Venier e Barbara D'Urso, ma anche Martina Colombari, Laura Torrisi, Diletta Leotta, Fabio Volo, Belen e la cantante Irene Grandi che ha postato la ricetta tradizionale del ciambellone. E dagli agricoltori di Campagna Amica arriva l'invito a vip e a tutte le famiglie ad inviare le proprie videoricette nella casella posta@campagnamica.it, con le migliori che verranno pubblicate.



Se in passato erano soprattutto i più anziani ad usare il mattarello, adesso la passione si sta diffondendo anche tra i più giovani e tra persone 'digiune' di qualsiasi tecnica culinaria. Un esercito di persone senza età che ha riscoperto i fornelli essendo un modo anche per passare il tempo in attesa della fine della pandemia. E per essere in linea con le nuove abitudini gli chef contadini di Campagna Amica hanno creato una serie di tutorial e corsi on line a disposizione di tutti sul sito.

