Coronavirus, la dieta per non ingrassare (e rinforzare le difese): sì a pesce, legumi, noci

Coronavirus, no a cibi spazzatura, sì a pesce, verdure, legumi, noci, frutti di mare e anche un quadratino di cioccolato, meglio se fondente. Mangiare in maniera sana ed equilibrata è sempre importante per mantenersi in buona salute ma in questo momento particolare ancora di più: chiusi in casa tutto il giorno, pochissima o nulla attività fisica, la tentazione di nutrirsi del primo cibo che uno ha a disposizione è fortissima. E per nulla salutare.

Sul tema dieta ci avverte la Fondazione Valter Longo onlus, che ha appena stilato le “Linee guida nutrizionali per limitare la trasmissione e l’infezione virale del Covid-19”. L’ente no profit è stato fondato nel 2017 dal professor Valter Longo, direttore del programma di oncologia e longevità dell’Ifom di Milano ed indicato dalla rivista Time fra i 50 scienziati più importanti al mondo in tema di salute. La Fondazione offre inoltre visite nutrizionali online con i propri esperti che saranno gratuite per tutti per tutto il mese di aprile.



Le linee guida, consultabili gratuitamente sul sito della fondazione www.fondazionevalterlongo.org, prevedono anzitutto alcuni consigli di natura igienica, soprattutto per quanto riguarda la conservazione e l’utilizzo degli alimenti: per esempio è sempre bene lavarsi le mani prima di toccare il cibo e dopo aver bevuto o mangiato. Ma è molto importante non consumare in questo periodo cibi crudi e scaldare efficacemente quelli comprati già cotti o cucinati, evitare poi il contatto fra cibi cotti e crudi e non lasciare alimenti al contatto diretto con il sole. La dieta giornaliera deve fornire al sistema immunitario tutti i nutrimenti di cui ha bisogno per mantenersi attivo. A partire da proteine e grassi essenziali omega 3 e 6: basta mangiare pesce due volte la settimana ed utilizzare olio d’oliva crudo ogni giorno accompagnato da 20 grammi di noci per esempio. Vitamine e minerali con più serie evidenze scientifiche a sostegno della loro funzione di supporto al sistema immunitario sono la vitamina C, la vitamina D e lo zinco (ma anche ferro, rame e selenio). Lo zinco si trova principalmente in pesce, cereali, legumi (fagioli, lenticchie, ceci), frutta secca (mandorle, pinoli, anacardi) e semi (zucca, sesamo e girasole), funghi, cacao. Il ferro invece nelle carni rosse equine e bovine, ma anche spigola e vongole ne sono ricche, così come frutti di mare in generale, alici e acciughe. I legumi più ricchi di ferro sono invece lenticchie e fagioli. Il rame è presente principalmente in ostriche, frutta a guscio, semi oleosi, cioccolato fondente, cereali integrali e carne mentre di selenio sono ricchi alimenti quali cereali, pesce, carne e latticini.

Coronavirus, i vicini fanno troppo rumore: il marito di un medico spara e uccide 4 uomini e una donna incinta

«In una situazione di grave emergenza legata all’epidemia di Coronavirus e con il conseguente rischio di sedentarietà obbligata, la Fondazione Valter Longo Onlus ha ritenuto opportuno dare a tutti un supporto autorevole, anche a distanza, con assistenza e coaching nutrizionale online e in streaming - spiega Antonluca Matarazzo, Direttore Generale di Fondazione Valter Longo Onlus -. Inoltre la Fondazione ha reputato doveroso e opportuno poter fornire un’azione informativa e di sensibilizzazione elaborando le proprie prime Linee Guida in ambito nutrizionale, così come da sempre fatto in tema di prevenzione sui temi connessi alla longevità e alla cura delle più comuni patologie».

Le linee guida vogliono sgombrare il campo anche dalle fake news alimentari che girano sul web e fornire norme igieniche e indicazioni alimentari serie e affidabili. «In questo momento di emergenza sanitaria globale - sottolinea - spiega Romina Inés Cervigni, biologa nutrizionista, responsabile scientifico della Fondazione - ci siamo resi conto della mancanza di indicazioni alimentari ufficiali e anche del dilagare di fake news. Per questo abbiamo ritenuto importante creare delle Linee Guida raccolte da studi scientifici e fonti autorevoli, confrontandoci anche con Matteo Bassetti, infettivologo dell’Università di Genova».

«Ognuno di noi può fare qualcosa per contenere l’infezione: stare a casa, proteggere persone anziane e più fragili, lavarsi le mani sono le prime regole - aggiunge Matteo Bassetti, ordinario di malattie infettive a Genova e presidente della Società Italiana di Terapia Antiinfettiva -: prestare attenzione alle norme igieniche nel maneggiare il cibo e scegliere con attenzione gli alimenti che si assumono può rappresentare un valido sostegno nel favorire una buona salute».

Le visite online possono essere prenotate sul sito della fondazione all’indirizzo https://www.fondazionevalterlongo.org/visite-nutrizionali-online/?lang=it e si svolgeranno via whatsapp (audio o video) oppure utilizzando Skype. Ma è importante anche il contributo della Fondazione alle strutture sanitarie italiane così in sofferenza per l’emergenza del Coronavirus. Nelle scorse settimane infatti la Fondazione Valter Longo, insieme a Create Cures Foundation negli Stati Uniti, ha attivato una campagna di raccolta fondi a sostegno degli ospedali italiani più bisognosi, soprattutto i più piccoli che si trovano in enorme difficoltà a causa dell’epidemia di COVID-19. Tutti i dettagli per le donazioni su GoFundMe e anche sul sito web della Fondazione:

https://www.gofundme.com/f/ospedali-italiani-bisognosi

https://www.fondazionevalterlongo.org/coronavirus/?lang=it

Ultimo aggiornamento: 11:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA