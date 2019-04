«Questo cibo puzza: scegli o me o il fesikh». E lei chiede il divorzio. Una storia incredibile quella tra Maysa e suo marito, entrambi 30enni. Una coppia di sposini egiziani. Con il matrimonio avevano coronato il loro sogno d’amore, erano in attesa del loro primo figlio. Tutto procedeva così come avevano sempre immaginato. Almeno fino a qualche giorno fa, quando il marito è rientrato a casa e ha sentito un odore nauseabondo. Disgustato è andato fuori di testa.

La moglie, in realtà, aveva pulito e messo in frigorifero il “Fesikh”, un piatto tradizionale di pesce, più precisamente composto da triglie di muggine fermentate, salate e essiccate che hanno un odore fortissimo. A quel punto l’uomo ha avuto una reazione fuori controllo «questo cibo è puzzolente». E ha aggiunto «scegli o me o il Fesikh». Maysa all’inizio pensava a uno scherzo, ma quando il volto del marito diventava sempre più cupo ha capito che faceva sul serio. «Sono incinta e ho iniziato ad aver voglia di questo cibo - racconta la donna - sapevo che mio marito odia questo piatto, ma è stato più forte di me. E così l’ho cucinato ma non avrei mai pensato a una simile reazione».

«Ne avevo comprato poco, ci ho messo tanto per pulirlo e cucinarlo - aggiunge - quando è rientrato a casa ha iniziato ad urlare dicendo che lui non mangiava muffa e cibo puzzolente, e ha insistito che l’aria era irrespirabile. Abbiamo iniziato a discutere e mi ha dato uno schiaffo, una cosa mai accaduta prima. A quel punto non ci ho visto più e sono andata via». Maysa, dopo la reazione del marito, non ne ha voluto più sapere. E ha chiesto il divorzio al tribunale di Alessandria. «Non posso stare con una persona che mi insulta e picchia per un piatto che considera puzzolente».

