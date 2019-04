Prezzi scontati per cibo fresco a fine giornata: ecco l'app anti-spreco “Too Good To Go”. Come e dove risparmiare

Una soluzione a portata di clic e a scatola chiusa, per acquistare cibo risparmiando e, contemporaneamente, combattere lo spreco alimentare. Da oggi, anche in Italia si può, grazie all’applicazione “Too Good To Go”, che permette a bar, ristoranti, forni, pasticcerie, supermercati e hotel di vendere online e a prezzi scontatissimi tutti i prodotti freschi che, altrimenti, a fine giornata verrebbero gettati.

Nata nel 2015 in Danimarca dall’idea della giovane imprenditrice digitale Mette Lykke, la app che usa il claim “troppo buono per essere buttato” e che punta a creare la più grande rete anti-spreco della Penisola, in Europa è già presente in altri nove Paesi, come il Belgio, la Francia, la Germania, la Norvegia, la Polonia, la Spagna, la Svizzera, l’Olanda e il Regno Unito.



Ma come funziona “Too Good To Go”? Iscrivendosi all’applicazione che vanta circa nove milioni di utenti e una delle prime posizioni negli App Store e Google Play del Vecchio Continente, gli esercizi affiliati hanno diritto a mettere in vendita delle Magic Box con una selezione a sorpresa di prodotti e piatti freschi rimasti invenduti. Dall’altra parte i consumatori prima devono geolocalizzarsi, per cercare i locali più vicini. Poi, grazie a un semplice tocco sul touch screen, possono fare il proprio ordine, scegliendo una delle “bag” della vetrina virtuale. Dopo aver saldato il conto tramite la app, da un minimo di due euro a un massimo di sei, si può andare a ritirare la propria busta della spesa nella fascia oraria specificata e scoprire finalmente cosa contiene.

Se secondo i dati della FAO, ogni anno, sono circa 1,3 miliardi le tonnellate di cibo che vengono gettate nella pattumiera, l’obiettivo dell'applicazione è «creare la più grande rete anti-spreco in Italia», spiega Eugenio Sapora, Country Manager di “Too Good To Go” nel Belpaese. Ma nel progetto c’è anche la volontà di tutelare l’ambiente. Come ricorda il Ceo, «a oggi sono state oltre 11 milioni le Magic Box acquistate in Europa, il che ha permesso di evitare l’emissione nell'atmosfera di più di quasi 23 milioni di tonnellate di Co2». Ma non finisce qui: per limitare l’uso degli imballaggi, i ristoranti e i negozi che hanno sposato la mission di “Too Good To Go” incoraggiano i clienti a portarsi da casa dei contenitori o dei sacchetti.

Al momento, la sola città italiana che conta diverse realtà aderenti al progetto è Milano, sebbene già dal mese prossimo la app sarà utilizzabile anche a Torino e, per la prossima estate, a Roma. Nel frattempo, per acquistare le Magic Box nel capoluogo lombardo si può curiosare tra le proposte dei ristoranti biologici EXKi, dei negozi Carrefour Italia, di Eataly, con il punto vendita di Milano Smeraldo, di to.market, specializzato nei prodotti naturali; e ancora, di Tramè, famoso per i tramezzini veneziani e del micropanificio artigianale Le Polveri.























