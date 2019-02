A Firenze dal 9 all'11 marzo torna Taste, il salone dell'enogastronomia: tema di questa edizione è il “Pianeta pane”

Da sabato 9 a lunedì 11 marzo torna alla Stazione Leopolda di Firenze l'evento di Pitti Immagine dedicato alle eccellenze del gusto e alla food culture contemporanea. Ospiti di questa quattordicesima edizione saranno oltre 380 aziende, una selezione delle più qualificate realtà italiane dell’enogastronomia, accanto a oggetti di food & kitchen design. Oltre al salone sarà possibile visitare Fuoriditaste, il calendario off che coinvolgerà tutta la città con degustazioni a tema, cene e performance culinarie. L'immagine simbolo di Taste 2019 è il “Pianeta Pane”. Alimento antico quanto l'uomo, presente in tutte le culture alimentari seppure con declinazioni diverse, il pane sarà il tema guida di questa edizione. Seguendo il suo profumo inconfondibile, si arriverà nei laboratori dei maestri panificatori, sulle tavole di chef stellati, nelle bakery più di tendenza, nei forni che si tramandano antiche tradizioni. Ci saranno fornai all’opera e on stage, con laboratori e pane fresco sfornato più volte al giorno, oltre a presentazioni di libri e conversazioni con gli abitanti del pianeta pane.

