Giornata dell'alimentazione, diete "sostenibili" per migliorare qualità della vita e salute del Pianeta

Dieci azioni per trasformare l'approccio verso il cibo degli italiani. È l'idea lanciata dalla fondazione Barilla in occasione della giornata mondiale dell'alimentazione. L'obiettivo è creare un ambiente che favorisca l'utilizzo di cibi sani e sostenibili, come quelli della Dieta Mediterranea in linea con la Farm to Fork Strategy dell'Ue. Gettare le basi di una rivoluzione che parta dalla tavola. Nel nostro paese, il 60% della popolazione over 20 è in sovrappeso e ciò causa un aumento della possibilità di contrarre malattie non trasmissibili, responsabili del 91% dei decessi nazionali.

Durante il lockdown, gli italiani hanno riscoperto la Dieta Mediterranea, aumentando il consumo di cibili sani e sostenibili. Un dato confortante, specie se paragonato all'aspettativa di una vita sana, più breve di dieci anni, rispetto all'aspettativa di vita di carattere generale. In sostanza, gli italiani sono longevi, ma suscettibili a peggiorare il loro stato di salute anche a causa di scelte alimentari poco equilibrate e mantenute nel corso del tempo.

Sovrappeso e obesità colpiscono quasi il 60% dei nostri over 20, causando l'insorgenza di malattie croniche (cardiovascolari, problemi respiratori, diabete). A questo si aggiunge la mancanza di attività fisica e un progressivo allontanamento da modelli alimentari sani, che impattano sulla qualità delle nostre vite. Eppure, ogni individuo può giocare un ruolo fondamentale, sia per la tutela della propria salute che per quella del Pianeta.

Fondazione Barilla, a tal proposito, in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione (16 ottobre), sottolinea come la Dieta Mediterranea debba essere associata a un buono stato di salute e a un miglioramento della qualità della vita. Si tratta, infatti, di un modello dietetico ideale per prevenire malattie non trasmissibili, oltre a garantire un impatto positivo sulla salute del Pianeta (il nostro attuale sistema alimentare, dal campo alla tavola, contribuisce fino al 37% delle emissioni globali di gas serra ).

Il concetto viene sintetizzato perfettamente dalla Doppia Piramide Alimentare e Ambientale di Fondazione Barilla, che evidenzia come gli alimenti che favoriscono la salute (ortaggi, frutta, olio extravergine di oliva, frutta secca, cereali integrali, base della Dieta Mediterranea) siano anche quelli con minore impronta ecologica.

«Oggi il 91% dei decessi nazionali è dovuto a malattie non trasmissibili causate, tra i vari fattori, anche da scelte che facciamo a tavola - ha spiegato Marta Antonelli, Direttore Ricerca di Fondazione Barilla -Possiamo tutelare la nostra salute e quella dell’ambiente, come evidenziato anche dalla Farm to Fork Strategy dell’UE, partendo dal piatto. Tutti abbiamo un ruolo centrale in questo cambiamento: le organizzazioni internazionali e la società civile, le aziende e i cittadini possono e devono contribuire a un sistema alimentare più equo, sano, giusto e rispettoso dell'ambiente attraverso azioni concrete che sappiano adottare una visione sistemica capace di connettere in modo coerente tutti i problemi della malnutrizione, dal dramma della fame al problema dell’obesità. Il recente riconoscimento del Premio Nobel per la Pace al World Food Programme ribadisce ulteriormente l’importanza di intensificare gli sforzi di tutti per assicurare un futuro migliore alle persone e al Pianeta garantendo a tutti l’accesso a cibo sano e sostenibile»

Lockdown e regimi alimentari Il Covid, nella sua grande drammaticità, ha mostrato l’urgenza di un sistema alimentare nuovo, sano e sostenibile. Secondo un recente studio condotto su 5.000 connazionali, durante il lockdown circa 1 italiano su 2 ha preparato dolci mentre 1 su 3 si è messo alla prova con pizza o focacce. Scelte alimentari che, unite alla ridotta attività fisica e allo smart working, hanno comportato un aumento del 3-4% di chili in eccesso nella popolazione.

Ma il lockdown ha generato pure una rilevante inversione di tendenza in positivo: è cresciuto anche il consumo di cibi sani come verdura (33%), frutta (29%), legumi (26,5%), acqua (22%) e olio extravergine di oliva (21,5%), portando il Belpaese a riscoprire nuovamente le basi della Dieta Mediterranea . «Tutti dobbiamo comprendere l’importanza di adottare diete sane e sostenibili e la centralità delle nostre scelte alimentari quotidiane nella tutela della nostra salute e del Pianeta - conclude Anna Ruggerini, Direttore Operativo di Fondazione Barilla - Per mettere in pratica soluzioni concrete e ribadire il ruolo di ognuno nel ripensare i nostri sistemi alimentari, Fondazione Barilla ricorda l’appuntamento con la prossima edizione del Forum Internazionale su Alimentazione e Nutrizione che organizzeremo il 1 dicembre per immaginare e preparare un futuro più sostenibile».

Quindi, il decalogo lanciato dalla fondazione Barilla: aumentare la consapevolezza e l’informazione” e “Consentire l’adozione di scelte alimentari sane e sostenibili” sono due delle 10 azioni presenti all’interno del piano d’azione sviluppato dalla Fondazione Barilla, dal titolo “The Time to Fix the Global Food System is Now: 10 Actions From Farm to Fork.

La strategia parte da quanto presentato dalla Commissione Europea nella sua From Farm to Fork Strategy e si rivolge a tutti gli attori (governi, imprese, finanza, mondo accademico, società civile e cittadini) per ripensare i nostri sistemi alimentari in chiave sostenibile e nel rispetto dei 17 SDG dell’Agenda 2030 dell’ONU. L’obiettivo è guardare al cibo con un approccio olistico, per trasformare in modo sistemico il modo in cui guardiamo al cibo dal campo alla tavola al fine di:

1) Migliorare standard e terminologie

2) Rafforzare i sistemi di misurazione

3) Incoraggiare l’impegno delle aziende su salute e sostenibilità

4) Promuovere la digitalizzazione delle informazioni

5) Identificare il costo reale del cibo

6) Migliorare la sicurezza e diversità delle sementi e la rigenerazione del suolo

7) Mobilitare tutti gli attori

8) Aumentare la consapevolezza e l’informazione

9) Consentire l’adozione di scelte alimentari sane e sostenibili

10) Creare resilienza globale

