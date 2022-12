Natale, ecco i 4 trucchi per arrivare preparati al cenone risparmiando tempo e stress. I consigli dello chef

Come ogni anno in questo periodo in molti si staranno ancora chiedendo dove passaranno vigilia e cenone di Natale, ma soprattutto cosa mangeranno. Preparare la cena di Natale è sempre un grande impegno per chi lo fa, specialmente dovendo scegliere il menù e cucinare per tante persone. Per evitare lo stress che questo comporta sempre più famiglie scelgono di prenotare da qualche parte, eliminando qualunque "ansia", ma per chi è amante della tradizione domestica ci sono dei pratici consigli per preparare tutto a casa con il minimo sforzo.

1) Preparare un piano o una lista di cose da fare: Annotare ciò che si vuole preparare e fare una lista della spesa con i prodotti specifici utili, questo vi farà risparmiare tempo e denaro. Portate questa lista sempre con voi, e controllatela ogni qualvolta troverete un'offerta: se non lo avete appuntato non prendetelo perché sarà una spesa extra rispetto a quelle previste.

2) Congelare i cibi nei sacchetti per il freezer: è possibile preparare alcuni piatti in anticipo per poi metterli nei sacchetti appositi, in questo modo si guadagnerà tempo e i cibi potranno essere scongelati in breve. Questo vale soprattutto per le salse come per esempio il sugo, ingrediente fondamentale sulle tavole degli italiani durante le festività.

3) Dolci di Natale, meglio se preparati in casa: per quanto riguarda la tradizione dolciaria, elemento chiave delle festività, è sempre meglio affidarsi alla preparazione casereccia con ricette semplici. Si potrebbe preparare un panettone, anche senza glutine, se necessario, al 99% non se ne accorgerebbe nessuno, o anche uno strudel di mele facilissimo.

4) Risparmiare gas in cucina: Le feste portano spesso "in dote" costi eccessivi, e mai come quest'anno è necessario ridurre i consumi. Un consiglio fondamenteale per risparmiare in cucina, anche a Natale, è quello di coprire le pentole con dei coperchi della giusta dimensione, in modo da evitare inutili sprechi di calore. Il giusto coperchio ti permetterà di accorciare i tempi delle preparazioni.

