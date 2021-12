I carboidrati più salutari per la dieta: i cinque cibi per stare bene

Molto spesso chi vuole perdere peso elimina i carboidrati dalla propria alimentazione. Non di rado in effetti li si associa a un aumento di peso, ma le cose non stanno esattamente così secondo gli esperti di dieta. I carboidrati sono infatti la principale fonte energetica del nostro organismo, quindi non bisogna guardarli con sospetto. Quando pensiamo a loro le prime cose che ci vengono in mente sono pane e pasta. Ci sono però tanti altri alimenti che potremmo portare a tavola perché utili al nostro corpo. Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com

