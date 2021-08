Il grande caldo ha lessato le verdure ancora nei campi

Martedì 24 Agosto 2021, 14:52

Meloni e angurie, peperoni e pomodori, ma anche agrumi , clementine precoci e il pregiato bergamotto: in Calabria le temperature bollenti di questa estate hanno "cotto" frutta e verdura ancora attaccata alla pianta, spingendo il presidente di Coldiretti a chiedere se ci sono i presupposti per lo stato di calamità. foto @shutterstock - music "Perception" from bensound.com

