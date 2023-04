Bisfenolo, allarme Efsa: «Nei cibi è rischio per la salute». È già vietato per i biberon

È arrivata una nuova valutazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare sul bisfenolo, una sostanza chimica che può migrare dagli imballaggi alimentari agli alimenti con effetti potenzialmente dannosi. Ma dove si trova questa sostanza già vietata da un Regolamento europeo del 2011 per la produzione di plastica per i biberon? È presente nei rivestimenti di lattine o packaging in plastica. Ma si trova anche in moltissimi altri prodotti di uso quotidiano.

«L'esposizione alimentare al bisfenolo A (BPA) costituisce un problema per la salute dei consumatori di tutte le fasce d'età». È questa la conclusione degli esperti scientifici dell'EFSA in una nuova valutazione.

Gli esperti dell'EFSA hanno infatti individuato effetti potenzialmente dannosi per la salute del sistema immunitario. In sostanza ingerire, anche in piccolissime quantità, questa sostanza può causare disturbi autoimmuni.

Salmonella e Campylobacter coli batteri resistenti ai più diffusi antibiotici. L'allerta Ecdc e Efsa

Bisfenolo, cos'è e dove si trova

Il BPA è una sostanza chimica utilizzata in combinazione con altre sostanze chimiche per la produzione di alcune plastiche e resine. È utilizzato, ad esempio, nella plastica policarbonata, un tipo di plastica trasparente e rigida usata per produrre distributori d'acqua, contenitori per alimenti e bottiglie per bevande riutilizzabili. Si usa anche per produrre resine che si trovano nei rivestimenti di lattine per alimenti e bevande, dal tonno al latte.

L'esposizione al bisfenolo avviene anche a contatto con i dispositivi medici e odontoiatrici che contengono bisfenolo.

Le sostanze chimiche come il BPA utilizzate nei contenitori per alimenti possono migrare in piccolissime quantità negli alimenti e nelle bevande che contengono, pertanto gli scienziati dell'EFSA ne esaminano regolarmente la sicurezza, tenendo conto di nuovi dati.

Studi ed esami: possibili disturbi autoimmuni

Claude Lambré, presidente del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui materiali a contatto con il cibo, gli enzimi e i coadiuvanti tecnologici, ha dichiarato: «I nostri scienziati hanno esaminato la sicurezza del BPA in modo molto approfondito nel corso degli anni, a partire dalla nostra prima valutazione completa del rischio della sostanza nel 2006. Per questa nuova valutazione abbiamo esaminato una grande quantità di pubblicazioni scientifiche, tra cui oltre 800 nuovi studi pubblicati dal gennaio 2013. Questo ci ha permesso di affrontare importanti incertezze sulla tossicità del BPA».

«Negli studi abbiamo osservato un aumento della percentuale di un tipo di globuli bianchi, chiamati T helper, nella milza. Essi svolgono un ruolo chiave nei nostri meccanismi immunitari cellulari e un aumento di questo tipo potrebbe portare allo sviluppo di infiammazioni polmonari allergiche e di disturbi autoimmuni», ha affermato.

Tumore al fegato, il rischio di svilupparlo collegato alle nitrosammine: ma quali cibi le contengono e come si formano? Allarme Efsa

Possibili danni anche al sistema riproduttivo e allo sviluppo metabolico

Il gruppo di esperti scientifici ha tenuto conto anche di altri effetti potenzialmente dannosi per la salute sui sistemi riproduttivo, dello sviluppo e metabolico, identificati nella valutazione del rischio.

Henk Van Loveren, presidente del gruppo di lavoro dell'EFSA per la rivalutazione del BPA, ha dichiarato: «Per valutare il gran numero di studi pubblicati dal 2013 - punto di arrivo della nostra precedente valutazione del 2015 - abbiamo applicato un approccio sistematico e trasparente. Abbiamo sviluppato in anticipo un protocollo per selezionare e valutare tutte le prove, con il contributo delle parti interessate e delle autorità competenti degli Stati membri.

«I nostri risultati sono il frutto di un intenso processo di valutazione durato diversi anni e che abbiamo portato a termine utilizzando i contributi raccolti con una consultazione pubblica di due mesi lanciata nel dicembre 2021», ha aggiunto.

Soglia di assunzione più bassa

Rispetto alla precedente valutazione del 2015, il gruppo di esperti dell'EFSA ha abbassato di 20mila volte la dose giornaliera tollerabile (TDI, acronimo di tolerable daily intake) di BPA, ossia la quantità che può essere ingerita quotidianamente nell'arco della vita senza presentare un rischio apprezzabile per la salute. Nel 2015 avevano fissato una TDI temporanea a causa delle incertezze nelle prove, evidenziando la necessità di ulteriori dati sugli effetti tossicologici del BPA.

Ora la TDI corrisponde a 0,2 nanogrammi (0,2 miliardesimi di grammo) per chilogrammo di peso corporeo al giorno, sostituendo il precedente livello temporaneo di 4 microgrammi (4 milionesimi di grammo) per chilogrammo di peso corporeo al giorno.

Dalla fine degli anni '90 il bisfenolo è sospettato di avere effetti avversi sulla salute. Dal 2017 è stato classificato in Ue come candidato alla sostituzione e dal 2018 il suo uso è stato vietato nei biberon e in altri contenitori di alimenti per bambini di età inferiore ai tre anni.

Burro svizzero, trovate tracce di petrolio nei panetti dei supermercati Coop e Lidl: «Sono impurità»