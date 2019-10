Arrivano i biscotti alla Nutella: la sfida "golosa" della Ferrero

Non nascondetevi dietro il barattolo. Quanti di voi hanno spalmato la Nutella sopra i biscotti? Tanti, tantissimi. Lo ha capito anche la Ferrero, l'azienda produttrice della famosa crema alle nocciole. Per questo, dopo 55 anni, lancia i biscotti ripieni di Nutella, una delle più amate al mondo.

Si chiamano i Nutella Biscuits, pronti a sbarcare sugli scaffali italiani nei primi giorni di novembre. Il nuovo nato in casa Nutella, sottolineano alla Ferrero, coniuga la croccantezza e friabilità tipiche dei frollini al gusto e alla consistenza della Nutella, che rappresenta il 40% del prodotto. L'impasto è fatto con ingredienti selezionati, quali la farina di frumento e lo zucchero di canna. I Nutella Biscuits sono prodotti nello stabilimento di Balvano, in provincia di Potenza, dove Ferrero ha investito oltre 120 milioni di euro per una linea produttiva ad hoc. I nuovi biscotti sono stati lanciati ad aprile in Francia e l'obiettivo di Ferrero è commercializzarli in tutto il mercato europeo. In Italia il pubblico potrà assaggiarli in anteprima fino al 31 ottobre a Casa Nutella, allestita in piazza Gae Aulenti a Milano, e poi esprimere il proprio gradimento.



Le reazioni all'assaggio saranno rilevate con dei tablet e contribuiranno ad alimentare un 'counter' che ha la forma del cuore impresso sui Nutella Biscuits. Il counter sarà anche alimentato dalle interazioni social, le visite al sito Nutella e le ricerche su Google sul nuovo prodotto. In questo modo tutti potranno diventare, è stato spiegato durante l'evento a Milano, ambassador di Nutella Biscuits e supportare il loro arrivo in Italia. Il 4 e il 5 novembre, inoltre, circa mille dipendenti del gruppo Ferrero saranno in oltre 4 mila punti vendita in tutta Italia per presentare e far provare ai consumatori la novità.

