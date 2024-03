Bignè e zeppole di San Giuseppe: qual è la vera differenza tra le due pietanze?

Venerdì 8 Marzo 2024, 16:17

Il 19 marzo, in occasione della festa del papà, è tradizione celebrare questa figura affettuosa offrendo generose porzioni di bignè e zeppole di San Giuseppe! Sebbene i due dolci presentino similitudini sia nell'aspetto che nel sapore, origini e preparazioni li distinguono per qualche dettaglio. Queste prelibatezze, benché farcite di crema e composte dagli stessi ingredienti base per preparare i bignè (burro, farina, zucchero, e uova) differiscono nelle loro radici storiche e nei dettagli del ripieno. I bignè, con le loro antiche origini romane, contrariamente alle zeppole, tradizionalmente campane e precisamente napoletane, differiscono anche per la consistenza della crema: nei bignè romani, la crema, più fluida, è completamente avvolta dall'impasto; nelle zeppole, invece, è collocata al centro e arricchita da un cucchiaio di confettura di amarene e decorata con amarene sciroppate. Il bignè di San Giuseppe, dalle radici laziali e specificamente romane, è preparato fin dal Medioevo per onorare San Giuseppe in occasioni di festeggiamenti che lo vedevano protagonista di sontuosi banchetti ricchi di bignè fritti. La correlazione di questo dolce con San Giuseppe, secondo alcune teorie, deriverebbe anche dal mestiere che il santo avrebbe intrapreso, dopo la fuga in Egitto, come friggitore ambulante per mantenere la famiglia, guadagnandosi l'appellativo di "frittellaro". Le zeppole di San Giuseppe, sebbene condividano un'origine presumibilmente simile a quella dei bignè, si sono evolute specificatamente a partire dalla Campania.



Come si prepara il vero bignè romano di San Giuseppe?