World Pasta Day, Barilla con Alexa trasforma le cucine degli italiani in ristoranti stellati

In occasione del World Pasta Day 2019, ispirato al topic #pasta2050, Barilla racconta come con ricerca e innovazione anticipa le tendenze del domani dell'alimento preferito dagli italiani. E se un domani l’arte della pasta entrasse anche nelle cucine quotidiane? Immaginate di cercare l’ispirazione chiedendo consigli direttamente a Davide Oldani, Lorenzo Cogo, Pietro Leemann, Viviana Varese, pronti a trasformarsi in guida e assistente virtuale nella nostra cucina e in tutte le fasi di preparazione di un piatto d’autore.

Sembra fantascienza ma è già realtà, grazie a una skill Alexa grazie alla quale Barilla porta direttamente nelle case delle persone la cucina stellata dei quattro famosi chef, grazie alla tecnologia vocale. Dagli “Spaghetti cacio, pepe e limone” al “Tris di Legumotti”, passando ad esempio per i “Fusilli di lenticchie rosse, bagna cauda e menta” e i “Spaghetti 5 cereali, gazpacho e agrumi” sono solo alcune delle ricette d’autore a base di pasta a disposizione dei pasta lovers di tutto il mondo che arriva sul mercato a pochi giorni dal World Pasta Day 2019 (25 ottobre), che fa proprio il punto proprio sulle tendenze del futuro che riguardano il mondo della pasta (all’insegna del tema #Pasta2050).



Guidate in maniera naturale dalle indicazioni di Alexa, le persone cucineranno quotidianamente al fianco dei quattro chef, apprendendo le tecniche più ricercate e scoprendo i segreti di impiattamento. Con in più la possibilità di calcolare le dosi in funzione del numero degli ospiti per i quali si sta cucinando, inserire gli ingredienti necessari nella lista della spesa e, per rendere l’esperienza ai fornelli ancora più unica, una colonna sonora d’autore, ispirata ai gusti musicali e allo stile di ciascuno degli chef, che accompagna la preparazione dei piatti.



