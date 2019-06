Banchetto di nozze con supplì e pizza, arriva lo “Street Wedding”

Stanchi degli estenuanti banchetti nuziali dalle pantagrueliche ed interminabili abbuffate e dai costi esorbitanti? Buone notizie: arriva il matrimonio con supplì, patatine e porchetta. Ovvero l'ultima tendenza in fatto di matrimoni: lo "Street Wedding". Un servizio di catering di "strada" per animare la parte gastronomica dei matrimoni all'aperto grazie alla messa in scena di un vero e proprio villaggio dei truck e dei cibi di strada.



L'idea è stata presentata all' "Exotic Wedding Planning Conference" ad Arezzo Fiere, da Streetfood Project, la società di eventi che fa riferimento all'associazione Streetfood, antesignana nella promozione della qualità e tradizione del cibo di strada. Il progetto, spiega la società in una nota, "si basa sulla realizzazione di eventi esclusivi con servizi catering in modalità Street Food (feste private e cerimonie di comunioni, cresime, matrimoni...) soddisfacendo sia le richieste di servizi catering che le attività del settore

© RIPRODUZIONE RISERVATA