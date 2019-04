Il "maestro" Angelo Iezzi star alla Città della pizza

Ospite d’eccezione nell’edizione di quest’anno alla ‘Città della Pizza 2019’ - presso il ‘Ragusa Off’ in via Tuscolana - il maestro Angelo Iezzi che ha partecipato al Workshop ‘Pizza Romana alle origini di uno stile’, spazio condotto da due anfitrioni del giornalismo gastronomico come Luciana Squadrilli e Luciano Pignataro.



D’altronde era impossibile parlare di pizza alla romana senza interpellare il pizzaiolo che nel 1987 rivoluzionò il concetto di pizza grazie alla scoperta dell’impasto a lunga lievitazione che la rendeva più digeribile. Da quel giorno la pizza in teglia è diventata ‘pizza in teglia alla romana’ e il mondo pizza è cambiato, si è trasformato e con le nuove leve si è evoluto come hanno confermato gli altri pizzaioli presenti al Workshop come Giancarlo Casa, Francesco Arnesano e Fabrizio Franco tutti allievi del guru Iezzi. Da allora l’impasto del maestro Angelo Iezzi - pluricampione del mondo e presidente dell’Associazione Pizzerie Italiane - continua a fare il giro del mondo.

La ricerca e la formazione da sempre rappresentano il suo pallino e numerose sono le scuole di pizza aperte sia in Italia che all’estero tra cui Seoul, Dubai, Dublino e la prossima apertura a New York. Da 18 anni organizza il ‘Campionato assoluto di pizza’ ed è l’unico pizzaiolo al mondo ad aver realizzato ben sette stili di pizza, dalla ‘superfina’ alla ‘lasagna’.

Ha portato la pizza capitolina a New York aprendo ‘Pqr’ (Pizza Quadrata Romana) nel cuore di Manhattan e di recente ha esaltato Las Vegas con i suoi impasti al ‘Pizza Expo’, la fiera più importante del settore negli Stati Uniti.

Iezzi, che in fatto di premi rappresenta una voce fuori dal coro, un cigno nero tanto da non ritirare premi negli ultimi 25 anni, non era nuovo alla ‘Città della Pizza’. Nell’edizione dello scorso anno, infatti, presso il Guido Reni District fu premiato da Teglie Romane, la guida digitale gratuita con le migliori pizzerie a taglio curata da Pizza On The Road e Tavole Romane.

Al Ragusa Off ha trionfato il pioniere della pizza in teglia alla romana e maestro di un’intera generazione di pizzaioli, compreso anche il gettonatissimo e bravo Gabriele Bonci.

