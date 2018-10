Amastuola, i vigneti più belli d'Europa sono in Puglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Siamo a Massafra, anzi, nell’agro di Crispiano, un territorio inserito nelle “Terre di Gravina” e nell’area compresa tra “Le Eccellenze d’Europa” come la terra del Consorzio “Cento Masserie”. La Puglia di per sé ci ha fatto apprezzare in questi anni quante potenzialità possiede in ambito turistico ed enogastronomico, ma la cosa veramente meravigliosa è che non smette mai di stupire.Accade così d’imbattersi in una Taranto che, per posizione e peculiarità geologiche, vanta progetti non solo volti alla rivalutazione del proprio territorio, ma anche un’innovativa concezione agricola che dedica all’estetica una sua parte fondamentale. La Masseria Amastuola, una delle Cento del Consorzio, è un’Azienda agricola che vede svettare su una collina a 210mt sul livello del mare, una masseria elegante e regale, posizionandola al centro di oltre 100 ettari di terra coltivati per lo più a vite e ulivi.La cosa che ti meraviglia dell’ingegnoso progetto della famiglia Montanaro, è l’aver preso tutta quella terra in condizioni di quasi degrado per renderla un vero teatro di bellezza naturale. Più di cento ettari di vigneto certificati BIO, che girano intorno alla masseria disposti a onde parallele, nelle quali perdersi è un’esperienza unica per chiunque. Un richiamo alla perfezione e alla bellezza della natura che, se necessario, trova radici ancora più profonde nei 1500 ulivi secolari dei quali molti vantano quasi 800 anni di vita, creando delle oasi tra i filari e disegnando le linee delle strade che li attraversano, costeggiando i caratteristici muri a secco. Tutto concepito secondo un disegno preciso, quello del paesaggista spagnolo Fernando Caruncho.Un luogo suggestivo che dall’alto della sua posizione, ti catapulta in un ambiente agricolo di rara bellezza. Da quei vigneti, l’Azienda Agricola Amastuola, produce circa undici etichette di vini prestigiosi e fortemente legati ai vitigni tipici della Puglia cui appartengono; di fama internazionale il Centosassi, un Primitivo 100% che lascia il segno. Su quei vigneti, la Masseria Amastuola, da espressione di eleganza e raffinata ricercatezza grazie all’hospitality che offre; la suite con vasca a vista e il terrazzino privato, regalano momenti unici. Un progetto artistico e imprenditoriale che, per concezione, innovazione e dedizione, merita l’attenzione messa nel restituire valore al territorio che rappresenta.Siamo in una zona della Puglia poco esplorata, ma la posizione è strategica per raggiungere in poco tempo sia una delle coste più belle della Regione, che altre zone molto interessanti come la Valle d’Itria e i suoi trulli. Piuttosto che la vicinissima Matera, ma qui siamo in Basilicata e comincia tutta un’altra storia.